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17июля
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сегодня, 15:53 0

С первого августа цены на газ повысятся

С первого августа цены на газ повысятся
Фото: regnum.ru

10 июля, приказом Федеральной монопольной службы были утверждены новые тарифы на газ, сообщает ИА Regnum.

Индексация цен проходит ежегодно 1 июля, но ввиду тяжелой экономической ситуации, сложившейся в мире, изменение тарифов было перенесено на 1 августа. Повышение цен на газ составит 3 процента, и будет иметь фиксированную цену для каждого региона Российской Федерации. Ранее оптовая цена газа в разных регионах России разнилась, и не имела фиксированной цены для всей территории страны.

Примечательно, что несмотря на фиксирование стоимости, которое как говорилось ранее будет единой для всех россиян, для регионов оптовые цены на газ всё же будут выше, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Цена кубометра в столице составит 3921 рубль, в Петербурге 3871 рубль, а в остальных регионах 3974 рубля. Причина такого решения не ясна, и никак не комментируется сотрудниками Федеральной монопольной службы. Напомним, что за последние два года повышение розничной цены на газ составило 4.8%.

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#закон #налоги #российская власть

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