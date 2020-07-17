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17июля
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Бывшая глава сельсовета в Зейском районе фиктивно трудоустроила мужа и получала за него зарплату

Бывшая глава сельсовета в Зейском районе фиктивно трудоустроила мужа и получала за него зарплату
Фото: pixabay.com

В Зее завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшей главы Поляковского сельсовета Зейского района в совершении преступлений. Женщину обвиняют в присвоении чужого имущества с использованием своего служебного положения и служебном подлоге.

По версии следствия, обвиняемая в 2017 году, являясь главой Поляковского сельсовета, оформила фиктивные трудовые отношения со своим супругом, не сообщив ему об этом. Женщина трудоустроила мужа на должность водителя и регулярно получала за него начисленную по фиктивному договору заработную плату. С декабря 2017 по октябрь 2019 года обвиняемая незаконно получила около 230 тысяч рублей и потратила их на личные нужды.

Амурчанка полностью признала свою вину, возместила причиненный ущерб, вернув присвоенную сумму в бюджет муниципального образования, а также добровольно сложила с себя полномочия главы сельсовета.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает следственное управление следственного комитета по Амурской области.

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#закон #криминал #происшествия

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