В микрорайоне Благовещенска перекроют Игнатьевское шоссе

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В благовещенском микрорайоне изменится схема движения автобусов. Участок Игнатьевского шоссе полностью перекроют для движения транспорта. Возобновить движение планируется 19 июля, сообщает пресс-служба мэрии.

На участке Игнатьевского шоссе между Тепличной и Василенко специалисты будут прокладывать ливневую канализацию. Поэтому на Игнатьевском шоссе с 8:00 18 июля до окончания работ движение автобусов маршрутов № 8 и 12 будет осуществляться по следующей схеме:

Игнатьевское шоссе – ул. Тепличная – ул. Воронкова – ул. Василенко – ул. Игнатьевское шоссе – далее по утвержденному маршруту.

Ранее сообщалось, что в Благовещенске с 27 июля по 27 августа будет полностью перекрыт для проезда транспорта участок улицы Амурской между Мухина и Комсомольской.