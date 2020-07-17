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17июля
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сегодня, 14:45 5

В микрорайоне Благовещенска перекроют Игнатьевское шоссе

В микрорайоне Благовещенска перекроют Игнатьевское шоссе
Фото: ttransport.ru

В благовещенском микрорайоне изменится схема движения автобусов. Участок Игнатьевского шоссе полностью перекроют для движения транспорта. Возобновить движение планируется 19 июля, сообщает пресс-служба мэрии.

На участке Игнатьевского шоссе между Тепличной и Василенко специалисты будут прокладывать ливневую канализацию. Поэтому на Игнатьевском шоссе с 8:00 18 июля до окончания работ движение автобусов маршрутов № 8 и 12 будет осуществляться по следующей схеме:

Игнатьевское шоссе – ул. Тепличная – ул. Воронкова – ул. Василенко – ул. Игнатьевское шоссе – далее по утвержденному маршруту.

Ранее сообщалось, что в Благовещенске с 27 июля по 27 августа будет полностью перекрыт для проезда транспорта участок улицы Амурской между Мухина и Комсомольской.

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#городская власть #строительство #транспорт

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    27 минут назад

    ну это даже не смешно

  • Геральт

    Геральт
    21 минута назад

    что то в новости отсутствует фраза про "альтернативные маршруты" :D

  • Н.В.

    Н.В.
    10 минут назад

    альтернативных маршрутов уже не осталось

  • Н.В.

    Н.В.
    10 минут назад

    альтернативных маршрутов уже не осталось

  • Н.В.

    Н.В.
    9 минут назад

    альтернативных маршрутов уже не осталось

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