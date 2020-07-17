Кино о единственной уцелевшей в авиакатастрофе амурчанке начнут снимать в августе

Фото: кадр с репетиции

В Москве идёт подготовка к съёмкам фильма «Одна». В основу ленты легла история амурчанки Ларисы Савицкой, которая выжила в авиакатастрофе после падения с высоты в 5200 метров.

Корреспондент ИА «Амур.Инфо» поговорил с продюсером ленты Антоном Беловым.



— Как пришла идея создать фильм на эту тему? И как вы познакомились с историей Ларисы Савицкой?



— Как-то поздним вечером в феврале 2018 года мне позвонил мой друг, коллега и режиссёр Дмитрий Суворов и предложил включить телевизор. Шёл документальный фильм про уникальные истории спасения людей в авиакатастрофах. В том числе там рассказывали и о Ларисе Савицкой. Мы подумали: вот было бы здорово экранизировать эту историю. Я начал искать информацию про Ларису. В Википедии было сказано, что она умерла в 2013 году, но в тот момент я обратил внимание на правки, в одной из которых была написана следующая фраза: «Жива. Авторитетно заявляю». Я решил проверить информацию и продолжил поиски. После тщетных попыток найти Ларису в соцсетях я подключил уже более компетентных людей в этой сфере, и поиски увенчались успехом. Мы выяснили, что она жива, здорова и в настоящее время живёт в Крыму. Сначала я связался с её сыном Георгием, проживающим в Москве, объяснил ему нашу задумку и попросил связать с мамой. Конечно, отдавал себе отчёт в том, что шансы получить от Ларисы Савицкой подробную консультацию и разрешение на экранизацию её истории, прямо скажем, невелики, особенно учитывая её нежелание общаться с журналистами, да и вообще вспоминать те события. Но звёзды были к нам благосклонны и нам удалось уговорить Ларису на участие в этом проекте в качестве главного консультанта. В марте 2018 года мы с Дмитрием Суворовым прилетели к Ларисе в Крым и провели первые переговоры. Так началась долгая работа над проектом «Одна».



— В каком жанре будет снято это кино? Фильм-катастрофа, из разряда «Экипажа», или же фильм, основанный на реальных событиях?



— Жанр нашего кино - фильм-катастрофа, историческая драма. Основные референсы нашего проекта – «Экипаж» и «Выживший» с Леонардо ди Каприо. При этом фильм будет полностью основан на реальных событиях, но с введением в сюжет небольшого количества сцен для усиления драматургии



— Сама Лариса Савицкая принимает участие в фильме, или только является повествователем тех событий?



— Как я уже сказал, Лариса является главным консультантом нашего фильма. От неё мы получили подробнейший рассказ об авиакатастрофе, узнали много информации о её жизни тогда и сейчас. Также эксклюзивное интервью Ларисы будет показано в самом конце фильма перед финальными титрами.



— Когда планируется премьера? Где она будет проходить?



— Предварительная дата премьеры назначена на декабрь 2021 года и состоится она в Москве, в кинотеатре «Октябрь».



— Вы уже нашли исполнителей главных ролей?



— Главную женскую роль в нашем фильме исполнит молодая и очень талантливая актриса Надежда Калеганова. На пробах она проявила себя лучше остальных претенденток, общее число которых составляло порядка 50-ти человек. Роль мужа Ларисы, Владимира Савицкого досталась молодому дарованию Максиму Иванову. Роль главного кгбшника Князева, который занимается расследованием катастрофы, исполнит опытный и харизматичный Виктор Добронравов, знакомый зрителям по картинам «Т-34», «Рубеж», сериалу «Оттепель» и другим известным проектам.



— Где будут проходить съёмки и понадобится ли вам помощь благовещенских актёров?



— Съёмки пройдут в период с августа по ноябрь в Москве, Пермском крае в районе небольшого посёлка Губаха, вокруг которого раскинулась бескрайняя тайга и в городе Вологда. По поводу помощи благовещенских актёров... Эх, предложили бы вы нам пораньше... На данный момент мы полностью укомплектованы, в том числе и актёрами массовых сцен. Но в любом случае это было бы затруднительно ввиду больших расстояний между Благовещенском и местами съёмок. Будем надеяться, в будущем нам ещё удастся посотрудничать с актерами и представителями киноиндустрии вашего прекрасного города.





Авиакатастрофа произошла в 1981 году. 24 августа Ан-24, на котором летела 20-летняя Лариса с мужем, столкнулся в небе над Завитинском с бомбардировщиком Ту-16К. Обломки самолёта упали в берёзовую рощу. Два дня Лариса провела в лесу, пока её не нашли спасатели. Врачи определили у девушки сотрясение мозга, пять травм позвоночника, переломы руки и рёбер. Лариса лишилась почти всех зубов. Как выживала девушка - увидим в киноленте.