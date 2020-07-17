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сегодня, 14:09 4

Россиянам начнут выдавать «Полярный гектар»

Россиянам начнут выдавать «Полярный гектар»
Фото: pixabay.com

По новой инициативе правительства жители России смогут получить гектар земли в пользование в арктическом регионе. Для этого создаются специальные экономические условия, пишут РИА «Новости».

Получить участок в Арктике станет возможным благодаря «Полярному гектару». По инициативе вице-премьера Российской Федерации Юрия Трутнева россияне смогут взять землю на пять лет. Под программу попадают сухопутные территории Мурманской области, Ненецкого автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа и еще 23 муниципальных региона в других субъектах в зоне Арктики.

По словам Юрия Трутнева на полученных участках граждане смогут построить жилой дом или заниматься экономической деятельностью, в том числе и туристическими услугами. Полученные от государства земли по истечении пятилетнего срока необходимо оформить в собственность или долгосрочную аренду.

Эта инициатива станет возможной после внесения изменений в федеральный закон №119 «О дальневосточном гектаре». Главным отличием будет возможность вязать участок земли, территория которого находится в границах города. Чтобы учесть интересы местного населения первые полгода получить «Полярный гектар» смогут только лица, прописанные в данном регионе. По окончании этого срока земля в Арктике будет доступна всем гражданам России.

В министерстве по развитию Дальнего востока и Арктики подчеркивают, что в зоне доступной для получения «Полярного гектара» проживают 2,5 миллиона человек. Население этого региона на 90% сконцентрировано в городах, границы которых уменьшаются из-за оттока населения. Инфраструктура остается и может стать хорошей основой для строительства личного подсобного хозяйства. До конца лета ожидается вступление в силу законов о государственной поддержке предпринимательства в Арктике. Это, по мнению властей арктических регионов, станет дополнительным стимулом для местного населения.


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#российская власть

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    а там местные народы не пошлют ЕР на фиг?еДИНОРОГИ ВЫ ИДИОТЫ

  • inoy

    inoy
    59 минут назад

    можно взять, и поставлять полярный лёд для виски)))

  • Serega

    Serega
    58 минут назад

    раздача слоников... цены на бензин бы снизили, вот это помощь была бы... да куда уж там... ПЖиВ рулит

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    53 минуты назад

    Пингвинов можно разводить.

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