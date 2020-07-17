Россиянам начнут выдавать «Полярный гектар»

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Получить участок в Арктике станет возможным благодаря «Полярному гектару». По инициативе вице-премьера Российской Федерации Юрия Трутнева россияне смогут взять землю на пять лет. Под программу попадают сухопутные территории Мурманской области, Ненецкого автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа и еще 23 муниципальных региона в других субъектах в зоне Арктики.

По словам Юрия Трутнева на полученных участках граждане смогут построить жилой дом или заниматься экономической деятельностью, в том числе и туристическими услугами. Полученные от государства земли по истечении пятилетнего срока необходимо оформить в собственность или долгосрочную аренду.

Эта инициатива станет возможной после внесения изменений в федеральный закон №119 «О дальневосточном гектаре». Главным отличием будет возможность вязать участок земли, территория которого находится в границах города. Чтобы учесть интересы местного населения первые полгода получить «Полярный гектар» смогут только лица, прописанные в данном регионе. По окончании этого срока земля в Арктике будет доступна всем гражданам России.

В министерстве по развитию Дальнего востока и Арктики подчеркивают, что в зоне доступной для получения «Полярного гектара» проживают 2,5 миллиона человек. Население этого региона на 90% сконцентрировано в городах, границы которых уменьшаются из-за оттока населения. Инфраструктура остается и может стать хорошей основой для строительства личного подсобного хозяйства. До конца лета ожидается вступление в силу законов о государственной поддержке предпринимательства в Арктике. Это, по мнению властей арктических регионов, станет дополнительным стимулом для местного населения.



