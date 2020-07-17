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17июля
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сегодня, 13:57 5

В понедельник в Приамурье отключат телевидение

В понедельник в Приамурье отключат телевидение
Фото: zen.yandex.ru

В понедельник, 20 июля, жителей Приамурья ожидают перерывы в теле- и радиовещании. Об этом амурчан предупредил Амурский ОРТПЦ. На оборудовании проведут запланированные квартальные профилактические работы, сообщает администрация Благовещенска.

Перерывы в теле- и радиовещании заметят зрители и слушатели цифровых каналов «РТРС-1» и «РТРС-2», радиостанции «Радио России» с 2:00 часов ночи до 11:00 часов дня по местному времени в населённых пунктах, принимающих сигнал со станций, расположенных в Благовещенске, Белогорске, Свободном, Прогрессе, Шимановске, Зее, Тынде и Невере. Телеканала «Ю» с 8:00 часов утра до 16:00 часов дня, радиостанций «Радио Маяк» и «Вести FM» с 2:00 часов ночи до 11:00 часов дня по местному времени в населённых пунктах, принимающих сигнал со станций, расположенных в Благовещенске.

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#связь #СМИ #технологии

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    оп на-теперь на очереди интернет и у установление тоталитарной диктатуры

  • Кудрявцев Юрий

    Кудрявцев Юрий
    1 час назад

    А Вы проводите профилактику своих бытовых устройств-стиральной машины или автомобиля?

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    воздух когда отключат?))

  • Serega

    Serega
    1 час назад

    какая интересная картинка... АИ на что-то намекает?..

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