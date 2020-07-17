В понедельник в Приамурье отключат телевидение

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В понедельник, 20 июля, жителей Приамурья ожидают перерывы в теле- и радиовещании. Об этом амурчан предупредил Амурский ОРТПЦ. На оборудовании проведут запланированные квартальные профилактические работы, сообщает администрация Благовещенска.

Перерывы в теле- и радиовещании заметят зрители и слушатели цифровых каналов «РТРС-1» и «РТРС-2», радиостанции «Радио России» с 2:00 часов ночи до 11:00 часов дня по местному времени в населённых пунктах, принимающих сигнал со станций, расположенных в Благовещенске, Белогорске, Свободном, Прогрессе, Шимановске, Зее, Тынде и Невере. Телеканала «Ю» с 8:00 часов утра до 16:00 часов дня, радиостанций «Радио Маяк» и «Вести FM» с 2:00 часов ночи до 11:00 часов дня по местному времени в населённых пунктах, принимающих сигнал со станций, расположенных в Благовещенске.