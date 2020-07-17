В Приамурье за сутки утонули четыре человека

Фото: пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ

На водоемах Серышевского района второй день работают амурские водолазы. 15 июля поступило сообщение о том, что в карьере в районе села Украинка утонул 41-летний мужчина. Заявка на привлечение водолазной группы поступила поздно вечером от главы района. На следующий день спасатели выехали на место происшествия.

Поиски оказались сложными: видимость нулевая, илистое дно и высокая температура воды. Через 30 минут тело мужчины было найдено в 20 метрах от берега на трехметровой глубине, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.

Сегодня водолазная группа снова отправилась в Серышевский район. Трагедия произошла на другом водоеме – в карьере в окрестностях станции Арга. По словам очевидцев, 34-летний мужчина пошел купаться, нырнул и не вынырнул.

Всего вчера на территории Амурской области было зафиксировано четыре происшествия на воде: в Прогрессе, Пояркове, Сиваках и Арге. Все они закончились трагически.

С начала года в области было зарегистрировано 28 происшествий на воде. Спасено 14 человек, погибло 19, из них двое детей.