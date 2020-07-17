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17июля
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сегодня, 13:34 3

На участке улицы Амурской с 27 июля ограничат движение транспорта

На участке улицы Амурской с 27 июля ограничат движение транспорта
Фото: amur.info

В Благовещенске с 27 июля по 27 августа будет полностью перекрыт для проезда транспорта участок улицы Амурской между Мухина и Комсомольской, передаёт пресс-служба мэрии. На улице будут прокладывать инженерные сети.

Ранее сообщалось, что до конца месяца будет полностью закрыт участок улицы Октябрьской между Театральной и Политехнической. Там будут идти аварийно-восстановительные работы на ливневой канализации.

Также с 16 по 31 июля на двух участках будут прокладывать наружные инженерные сети: на улице Свободной между Свободная, 199 и улицей Богдана Хмельницкого, а также от Высокой, 202 до Шевченко.

Кроме того, в связи с прокладкой ливневой канализации с 18 июля по 19 июля перекроют проезжую часть Игнатьевского шоссе между улицами Тепличная и Василенко. С 20 по 27 июля будет перекрыт для движения подъезд к частным домам по адресу: ул. Лазо, 94/15 и 94/24 в связи с ремонтом сетей.

Напомним, с 22:00 17 июля до 6:00 18 июля микрорайоне Благовещенска полностью перекроют улицу Воронкова. На улице строители будут укладывать трубы ливневой канализации.

Администрация Благовещенска просит водителей выбирать альтернативные маршруты.

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#строительство #транспорт

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    вообще дорог нет-это месть Имамеева народу?

  • Разнящий

    Разнящий
    1 час назад

    Не тот город назвали Перекопском.

  • Николай Смирнов

    Николай Смирнов
    1 час назад

    Издеваетесь что ли? Как домой добираться? Калинина - Зейская перекрыта, Калинина- Амурская перерыта и кое как закопана, то же самое на Ленина, Октябрьская перекрыта. Пойду учится летать.

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