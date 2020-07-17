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17июля
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сегодня, 13:24 6

СМИ рассказали о тайной комнате в кабинете Путина и его отношении к критике

СМИ рассказали о тайной комнате в кабинете Путина и его отношении к критике
Фото: Фото: портал мэра и правительства Москвы

Тема «о личном» началась с показа журналистам тайной комнаты в личном кабинете президента, где не проводятся публичные встречи. Кроме того, они узнали, где Путин любит отдыхать.

Владимир Путин рассказал, что считает своей обязанностью прислушиваться к предложениям, но критика ради критики ему неинтересна. Об этом президент сообщил в эфире телеканала "Россия 1", сообщает «Москва, 24» .

- Я, как это не покажется странным, считаю своей обязанностью прислушиваться к тому, что декларируется или к тому, что предлагается – если что-то предлагается вообще, кроме критики. Потому что, если звучит критика ради критики, то это просто неинтересно, - сказал Путин.

При этом глава государства подчеркнул, что это не означает, что все предложения будут сразу же реализованы. Президенту важно знать "всю палитру мнений, оценок и предложений".

Тема «о личном» началась с показа журналистам тайной комнаты в личном кабинете президента, где не проводятся публичные встречи. Там есть столовая и комната отдыха. Комната украшена портретом императора Петра I.

Глава государства поделился, что иногда его внуки звонят в Кремль, чтобы пообщаться с ним. Известно, что у Путина есть две дочери, Мария и Катерина.

Известно и любимое место отдыха президента РФ - это Хакасия. В Республике находится порядка 500 пресных, минеральных и лечебных озер, более 300 уже известных пещер и более 30 тысяч памятников культурного наследия, сообщает источник.

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#российская власть

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    а в детстве президент любил собирать одуванчики

  • --- -- ---

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    1 час назад

    Обнуленный цап-царап, презираемый миллионами, царь воров, тьфу. Гаже персонажа во главе РФ и не было.

  • Разнящий

    Разнящий
    1 час назад

    От любви до ненависти 20 лет.

  • НЮ

    НЮ
    1 час назад

    Для разнообразия персонажей менять надо.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    Гаррри Потер и его тайная комната

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    1 час назад

    Володя 3% всё чаще напоминает Павла I.

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