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сегодня, 13:09 2

В Екатеринославке ветер повалил две водонапорные башни

В Екатеринославке ветер повалил две водонапорные башни
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области

В Октябрьском районе вечером 16 июля прошёл грозовой фронт. Сёла района остались без водо- и электроснабжения. В Екатеринославке от шквалистого ветра рухнуло две водонапорные башни.

По словам сельчан, одна из них упала на строящийся детский сад. В селе ветер сорвал шифер с многоэтажек, повалено более 150 деревьев, а град не пощадил урожай сельчан, пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Сейчас энергоснабжение во всех населенных пунктах полностью восстановлено. Работники МЧС продолжают ликвидировать последствия. Информации о пострадавших не поступало.

В Екатеринославке, Варваровке, Романовке и Восточном частично сорвано кровельное покрытие. Всего пострадало 21 здание. В районном центре из-за падения двух деревянных водонапорных башен 33 объекта осталось без водоснабжения. Это не только многоэтажки и частные дома, но и административные здания, больницы, школа и Дом ветеранов. Администрация района организовала подвоз воды населению. Бригада ООО «Авангард» провела временную линию подачи водоснабжения, уже восстановили водоснабжение в 22 объектах.

В Октябрьском районе введен режим чрезвычайной ситуации. На месте работает оперативная группа МЧС под руководством заместителя начальника Дениса Вайды. Сейчас на территории района в населенных пунктах проводятся работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. На помощь выехали две группы оперативного реагирования пожарных частей с. Ромны и Новобурейска. Также для оказания помощи из Благовещенска в Екатеринославку выехала группа спасателей областного ПСО. Всего в ликвидации последствий действия циклона задействовано 84 человека и 20 единиц техники. С 9:00 на территории работает первый замминистра лесного хозяйства и пожарной безопасности Алексей Севостьянов.

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#МЧС #погода #происшествия

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    насколько долго будет форум на реконструкции?пока волнения в Хабаровске не закончатся?

  • smoosy

    smoosy
    2 часа назад

    А где фото поваленных водонапорных башен?

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