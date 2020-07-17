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сегодня, 12:50 7

Василий Орлов: «Главная проблема Шимановска — отсутствие проектов»

Василий Орлов: «Главная проблема Шимановска — отсутствие проектов»

Развитие Шимановска и реализацию проектов обсудили на совещании под руководством Василия Орлова. В прошлом году в городе благоустроили «Сказочный городок» и построили площадки для сдачи норм ГТО на территории школы № 4, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сейчас в городе ведется капремонт центрального стадиона «Локомотив». К 1 августа планируется закончить первый этап реконструкции стадиона школы №1. Также в планах на этот год – благоустроить парк отдыха и открыть «Точку роста» в школе №2 по программе «Современная школа».

Одним из перспективных проектов считается добыча и обработка гранита. Месторождение расположено недалеко от предприятия «Кранспецбурмаш». Для создания перерабатывающего производства необходимо порядка 30 миллионов рублей.

– Главная проблема Шимановска – не отсутствие денег, а отсутствие проектов, которыми могут заинтересоваться инвесторы. Основной акцент в вашей работе, как администрации города, должен делаться на поиск инвесторов. Помощь в этом вам окажет, в том числе, Агентство по привлечению инвестиций, – подчеркнул глава региона.

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#областная власть #Шимановск

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    своих денег нет-ищите дураков на стороне

  • Папа Римский

    Папа Римский
    2 часа назад

    паша может фигуры из гронита высекать. и стихи писать.

    неужто на такие кавайные стихи инвесторов нету?

  • Терминатор

    Терминатор
    2 часа назад

    Периодически общаюсь с москвичами, так вот как-то говорили про этот самый славный город, что вы думаете, в разговоре они всегда называют его Шишмановск, говорят им так удобнее. И ведь в чем-то они правы и даже очень, действительно, ну полный Шишмановск.

  • Serega

    Serega
    1 час назад

    Главная проблема Шимановска, как и всей России, нынешняя власть

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    48 минут назад

    Василию в командировки надо с собой гитару брать. После совещаний различных выпить грамчиков 500 коньяка и поиграть с душой на центральных площадях муниципалитетов. И ведь народ потянется. Конечно, как за Фургала не выйдут, ибо тот в авторитете, не фраер какой-нибудь, а вот местное население думаю подпоёт. Поддержит морально.

  • Куратор

    Куратор
    28 минут назад

    Терминатор я как посмотрю тебе не равнодушен Шимановск, ты хоть комменты меняй а то одно и тоже. Тупо

  • Куратор

    Куратор
    28 минут назад

    Терминатор я как посмотрю тебе не равнодушен Шимановск, ты хоть комменты меняй а то одно и тоже. Тупо

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