Василий Орлов: «Главная проблема Шимановска — отсутствие проектов»

Развитие Шимановска и реализацию проектов обсудили на совещании под руководством Василия Орлова. В прошлом году в городе благоустроили «Сказочный городок» и построили площадки для сдачи норм ГТО на территории школы № 4, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сейчас в городе ведется капремонт центрального стадиона «Локомотив». К 1 августа планируется закончить первый этап реконструкции стадиона школы №1. Также в планах на этот год – благоустроить парк отдыха и открыть «Точку роста» в школе №2 по программе «Современная школа».

Одним из перспективных проектов считается добыча и обработка гранита. Месторождение расположено недалеко от предприятия «Кранспецбурмаш». Для создания перерабатывающего производства необходимо порядка 30 миллионов рублей.

– Главная проблема Шимановска – не отсутствие денег, а отсутствие проектов, которыми могут заинтересоваться инвесторы. Основной акцент в вашей работе, как администрации города, должен делаться на поиск инвесторов. Помощь в этом вам окажет, в том числе, Агентство по привлечению инвестиций, – подчеркнул глава региона.