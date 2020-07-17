Белогорск подарил приюту «Надежда» несколько зданий

Фото: пресс-служба главы Белогорска

В Белогорске по предложению главы Станислава Мелюкова передано в собственность некоммерческой организации «Приют Надежда» недвижимое муниципальное имущество, расположенное в переулке Тупиковый, 22. Решение принято на очередном заседании горсовета 16 июля. Общежитие с пристройкой площадью более 900 квадратных метров, учебный корпус площадью более 1,7 тысячи квадратов и административно-хозяйственный корпус площадью более тысячи квадратных метров, переданы Амурской областью в собственность Белогорска в ноябре 2016 года, сообщает пресс-служба главы Белогорска.

— С момента передачи объектов муниципалитетом на их охрану было потрачено порядка 2,4 миллиона рублей. Кроме того, на обеспечение освещения и отопления было потрачено еще порядка 300 тысяч рублей, — рассказал начальник отдела по управлению имуществом комитета имущественных отношений Андрей Алисин.

Комитетом имущественных отношений неоднократно объявлялись торги по продаже указанного имущества, регулярно заказывалась его оценка. По состоянию на начало 2020 года имущество так и не было продано ввиду отсутствия желающих участвовать в торгах. Постепенное обветшанию зданий, что повлекло снижение их коммерческой привлекательности.

Руководитель белогорского приюта «Надежда» Александр Кайзер мечтает о закрытии организации, он убеждён, что все люди должны иметь дом и семью. Пока же нуждающиеся в приюте продолжают поступать и просят о помощи. Своих средств на расширение площадей и улучшение условий для постояльцев у приюта нет. Решение белогорских властей о передаче имущества «Надежде» Кайзер назвал долгожданным чудом.

— Приют «Надежда» работает уже много лет. За эти годы у нас прошли более 2,5 тысячи человек. К нам приходят разные люди, больные алкоголизмом, наркоманией, не имеющие дома, работы, а также инвалиды, и просто попавшие в трудную жизненную ситуацию. За время работы приюта поднялись много людей. Некоторые из них стали бизнесменами, завели семьи, живут, работают, стараются. Было 65 свадеб, много детей родились. Но в последние 3-4 года к нам поступают много брошенных родителей, пожилых, никому не нужных людей 70 - 90 лет, и очень много инвалидов 40-50 лет. У нас порядка 30 человек только инвалидов без ног. В Белогорске мы создали хоспис, в котором находятся люди со всей области. Поток людей большой, только на этой неделе поступило 4 инвалида. Мы не можем создать за свой счет необходимые для них условия. Поэтому такая помощь муниципалитета необходима, для нас это чудо. Без вас, без администрации, людей Белогорска мы бы не сделали ничего. Моя мечта, чтобы приют прекратил существование, чтобы не было брошенных детей и брошенных родителей. Но пока ситуация такова... Большое человеческое спасибо администрации города, главе, депутатам, - рассказал Александр Кайзер.

