Более 170 амурчан вернулись домой специальными рейсами

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Из-за прекращения регулярных и чартерных рейсов между Россией и зарубежными государствами многие жители Амурской области не смогли быстро вернуться домой. Были организованы специальные авиарейсы, которыми воспользовался уже 171 человек, сообщает пресс-служба области.

Жители Амурской области вернулись из 27 государств, начиная со стран Азии: Япония, Китай, Вьетнам и Корея, заканчивая странами Европы и американского континента. Около двухсот амурчан по-прежнему находятся заграницей. Заявления о желании вернуться домой подали около половины.

Вопрос об организации специальных рейсов для жителей Амурской области, застрявших в других странах в связи с эпидемиологической ситуацией, находится на контроле министерства экономического развития и внешних связей Амурской области. Помощь оказывают Полпредство Президента РФ в ДФО, Минкомсвязи и МИД России.

Напомним, еще пять жителей Амурской области вернутся домой из Японии 20 июля рейсом Токио-Владивосток.