Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17июля
Предыдущая новость
сегодня, 12:06 2

Более 170 амурчан вернулись домой специальными рейсами

Более 170 амурчан вернулись домой специальными рейсами
Фото: pixabay.com

Из-за прекращения регулярных и чартерных рейсов между Россией и зарубежными государствами многие жители Амурской области не смогли быстро вернуться домой. Были организованы специальные авиарейсы, которыми воспользовался уже 171 человек, сообщает пресс-служба области.

Жители Амурской области вернулись из 27 государств, начиная со стран Азии: Япония, Китай, Вьетнам и Корея, заканчивая странами Европы и американского континента. Около двухсот амурчан по-прежнему находятся заграницей. Заявления о желании вернуться домой подали около половины.

Вопрос об организации специальных рейсов для жителей Амурской области, застрявших в других странах в связи с эпидемиологической ситуацией, находится на контроле министерства экономического развития и внешних связей Амурской области. Помощь оказывают Полпредство Президента РФ в ДФО, Минкомсвязи и МИД России.

Напомним, еще пять жителей Амурской области вернутся домой из Японии 20 июля рейсом Токио-Владивосток.

Просмотров всего: 119

#областная власть #помощь #туризм

распечатать


В России и мире

Россиянам раздадут бесплатные участки
Экономика

В Амурской области уменьшили налог на имущество физлиц

Общество

Центр «Доброта» помогает бездомным людям восстановить документы
Общество 3

Пятеро амурчан не могут вернуться домой из Японии
Комментарии
Показать все (2)
  • nerfy

    nerfy
    27 минут назад

    Корей)))

  • Разнящий

    Разнящий
    20 минут назад

    Мда, а мы то на грамотеями из прошлой редакции смеялись...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь