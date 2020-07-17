Кредит на жильё для семьи с инвалидом в Белогорске заменили поддержкой муниципалитета

Фото: пресс-служба главы Белогорска

Матери маломобильного жителя Белогорска помогли улучшить жилищные условия, выделив субсидию на квартиру на первом этаже. Банковский кредит семье не по силам. Городские власти погрузились в ситуацию и приняли решение помочь.

Органы местного самоуправления Белогорска вновь приняли решение об оказании помощи жительнице города, оказавшейся в неординарной жизненной ситуации. С 2017 года по инициативе главы Белогорска Станислава Мелюкова в городе действует положение о помощи за счет средств местного бюджета тем, кто не может ее получить по федеральному и региональному законодательству.

На заседании городского Совета вопрос о содействии в улучшении жилищных условий матери, проживающей с сыном-инвалидом был рассмотрен повторно. В феврале текущего года депутаты не смогли принять решения из-за ограниченных условий действующего порядка. Они были изменены.

— Сын заявительницы является инвалидом-спинальником, в результате травмы на производстве. Признать семью нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия в программах, действующих на территории Белогорска, возможности нет. Мать и сын не относятся к категории лиц, имеющих право на улучшение жилищных условий в соответствии с действующим законодательством. Со слов заявительницы, семье одобрен кредит на приобретение жилого помещения. Однако от предложения банка семья отказывается, поскольку условия займа не позволят приобретать на оставшийся после ежемесячных платежей бюджет продукты питания, оплату коммунальных платежей и лекарства для сына-инвалида, — напомнила подробности обращения главный специалист комитета имущественных отношений Ирина Кувшинова.

Депутаты поддержали предложение администрации и приняли решение о выделении семьи субсидии в размере чуть более 2,5 миллиона рублей. Они будут направлены на приобретение для нее квартиры на первом этаже. А имеющаяся у семьи жилплощадь будет передана в муниципальный жилой фонд. Это второй случай помощи жителям города, оказавшимся в неординарной жизненной ситуации. Ранее помощь была оказана семье, где воспитывалась дочь с ДЦП, сообщает пресс-служба главы Белогорска.