Заместитель министра обороны России посетил Приамурье

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Замминистра Юнус-Бек Евкуров приехал в регион с рабочим визитом. Он проверил отработку занятий по стрельбе из различных видов оружия на полигоне ДВВКУ, сообщает региональное правительство.

Также замминистра оценил подготовку команды вооруженных сил РФ к международному этапу конкурса АрМИ-2020 «Суворовский натиск». По специально разработанной программе курсанты отрабатывают упражнения на полигоне Дальневосточного высшего общевойскового командного училища.

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