В Благовещенске конфликт жильцов и застройщика перерос в настоящую войну

Фото: amur.info

В центре Благовещенска компания «Амурстройзаказчик» начала строительство нового объекта. Однако, это категорически не устраивает владельцев соседних домов. По словам жильцов, застройщик вторгается на частную территорию домов 63 и 63/1 по улице Шевченко.

Утром, 14 июля рабочие выломали забор и спилили несколько деревьев на территории, а также обрезали колючую проволоку на втором заборе. Всё для того, чтобы провезти спецтехнику к месту строительства. Остановить работы удалось только приехавшим органам правопорядка.

Собственники были намерены договориться с застройщиком мирным путём. Совет жильцов назначил его представителям переговоры в удобное для обоих сторон время. Но по словам жильцов, застройщик проигнорировал встречу.



— Представьте, вы живёте в квартире, и ваш сосед у вас стенку пробил и говорит: «Сейчас я кирпичи к себе перекидаю, а потом всё заделаю». Ну как это так? – говорит жительница дома по улице Шевченко Ольга. Мы даже хотели вложить материнские капиталы, чтобы переселиться в новый дом. Но никто не предлагал нам такой возможности.



Высотка по Шевченко 65 прилегает к частным домам, с другой стороны. Её 15 лет назад строила та же организация «Амурстройзаказчик». По словам жильцов, через их территорию проходят провода к строительной будке, которая стоит рядом с их участком до сих пор. А достаточного отступа от их участка здание не имеет.



— К нашим родителям пришли представители застройщика и попросили подписать бумаги на переселение. Они, естественно, подписали. Так мы и лишились земельных участков, которые выходили на Красноармейскую, — рассказала собственница одного из домов Наталья.





Сейчас собственники укрепили забор и обшили его металлическим штакетником.



— Держим оборону! – говорит Ольга.



— Застройщик выкупил две квартиры Шевченко 63 и одну Шевченко 63/1. Но земля в нашей собственности. Поэтому без согласия всех собственников они не имеют права что-либо делать на нашем участке, — возмутилась Софья, жительница дома по Шевченко 63/1.



Из разговора с юристом Игорем Волобуевым, которого жильцы привлекли для разрешения ситуации:



— Застройщик имеет право только на свою долю. Однако, вопрос земельного пользования решается общим собранием собственников этого участка. Должен быть оформлен протокол с результатами голосования всех жильцов. И только в случае набора более 51 процента голосов принимается режим пользования участком, — пояснил Игорь Анатольевич. — Все жильцы против проезда спецтехники по их территории, то есть — подавляющее большинство.



В администрации города проходило два слушания по поводу строительства многоэтажного дома в 168 квартале. На них присутствовал не только застройщик, но и жильцы прилегающих домов. По итогам последнего слушания в целях противопожарной безопасности застройщик обязуется отступить от территории близлежащих собственников. Для частных домов Шевченко 63 и 63/1 это один метр, а для Горького 151- шесть.



— Мы предоставляли в администрацию фотографии участка. На плане застройщика всё, конечно же, красиво, а по факту участок слишком маленький. В 2017 году уже выявлялись нарушения у этого застройщика. Тогда на строящийся коттедж на улице Новой упал башенный кран, - жалуется Наталья. — Тем более, что из-за забивки свай в школе искусств образуются трещины.





Собственники подали иск на застройщика в суд. Жильцы считают, что стройка незаконна, так как в плане у дома всего один въезд, а также слишком маленький отступ от их участков, что противоречит требованиям противопожарной безопасности.



Заместитель генерального директора «Амурстройзаказчик» Ирина Саяпина выразила свою точку зрения по поводу возникшей ситуации:



— По плану предусмотрен только один въезд в жилищный комплекс. Пока не была готова основная дорога, мы решили вывести его со стороны Шевченко через свой же участок. Жильцы дома дали устное согласие. У нас есть доля в этих частных домах уже 15 лет. Одна третья и одна четвертая по каждому из адресов. Участок, который принадлежал этим квартирам – это пустырь. Там творится бог знает что, территория заброшена, поэтому мы и собирались её использовать. На следующий день, когда мы приехали проводить работы, жильцы отказались подписывать соглашение. Поэтому мы в срочном порядке подготовили основную дорогу.



— Те требования, которые нам выставили жильцы, сильно завышены. По последним данным в доме Шевченко 63/1 собственники квартир просят три двухкомнатные квартиры и одну однокомнатную взамен своей доли. А жильцы двух оставшихся квартир в этом доме в сумме попросили три двух- и три одно комнатных квартиры. Мы, кстати, предлагаем им больше квадратов, чем у них есть. Также за два года до постройки объекта мы обговаривали план со школой искусств. По нему первый этаж нашего комплекса должен был быть соединен коридором со школой. Это давало школе необходимое расширение площадей. Однако, после смены руководства школы план поменялся, и мы убрали из него коридор. Что касается трещины в школе, то перед забивкой свай, второго июля, мы поставили на неё маячки. И после того, как мы закончили работы, трещина не увеличилась. Это значит, что строительство не повлияло на школу. Здание построили в 1920 году, оно довольно старое. А трещины идут не по кладке, а по штукатурке, — говорит Ирина Саяпина.

Администрация города вины застройщика не усматривает:



— Нарушений в действиях застройщика нами не выявлено. У компании имеются все документы, разрешающие строительство дома. Однако, если собственники соседних домов считают, что их права были нарушены, то они, безусловно, имеют право защищать свои интересы в соответствующих органах. В том числе и в прокуратуре. Тем не менее в администрацию города жалоб со стороны жильцов не поступало. Есть ли нарушения со стороны застройщика на самом деле — выявит суд, — сообщили в пресс-службе мэрии Благовещенска.



Точку в вопросе может поставить суд. 22 июля назначено первое судебное заседание.