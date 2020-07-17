Самозанятые амурчане смогут взять кредит на льготных условиях

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С начала июля МСП Банк оказывает кредитную поддержку самозанятым гражданам и индивидуальным предпринимателям, перешедшим на уплату налога на профессиональный доход. Основным инструментом поддержки стал специальный кредит с фиксированной ставкой 8,5% годовых сроком до 3 лет, передаёт региональное министерство экономического развития и внешних связей.

Финансовая поддержка на сумму до 500 тысяч рублей предоставляется без залога, до 5 миллионов – с минимальными требованиями к обеспечению.

Специально для самозанятых предпринимателей банк разработал упрощенную процедуру прохождения заявок и специальную модель оценки, которая обеспечит быстрое рассмотрение обращений и сокращенный перечень документов.

Подача документов на кредит и их рассмотрение будут производиться полностью онлайн через систему дистанционного кредитования. При этом расчётный счёт для оформления кредита может быть открыт в любом банке.

– Для того, чтобы иметь возможность быстро и эффективно работать с сегментом самозанятых, мы воспользовались большим количеством данных и создали специальную рейтинговую модель. Мы уверены, что наши кредиты будут востребованы и среди начинающих, и понадобятся тем, кто существует в статусе самозанятого уже долгое время. Постепенное снятие ограничений после пандемии коронавируса и финансовая поддержка позволят предпринимателям быстрее вернуться к привычному режиму и вложить средства в саморазвитие, – подчеркнули в МСП Банке.