В Приамурье пропала молодая женщина

Фото: 28.mchs.gov.ru

Амурская полиция разыскивает Уткину Любовь Владимировну 1984 года рождения. 19 июня 2020 года женщина ушла из дома села Борисполь Серышевского района и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Приметы женщины: рост 160 см, среднего телосложения, волосы прямые русые. Всем, кому что-либо известно о данной женщине, просьба обращаться по тел.: 8 (41642) 21-7-43, 21-2-02, 8 (914) 593-09-96.

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