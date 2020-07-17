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17июля
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сегодня, 10:58 1

«Амурские коммунальные системы» обязали отремонтировать аварийный коллектор

«Амурские коммунальные системы» обязали отремонтировать аварийный коллектор
Фото: пресс-служба АКС

Компанию АКС обязали отремонтировать пострадавший от ливней коллектор на улице Кузнечной. Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, уже больше месяца со дня аварии работы на объекте не ведутся.

Прокурор Благовещенска внёс представления мэру горда и управляющему директору «Амурских коммунальных систем». Прокуратура также направила исковое заявление в Благовещенский городской суд с требованием к АКС отремонтировать главный канализационный коллектор и заменить все прилегающие трубопроводы.

На компанию «Амурские коммунальные системы» и директора по водоснабжению и водоотведению коммунальных систем завели дело об административном правонарушении.

Напомним, коллектор на улице Кузнечной вышел из строя из-за сильных дождей. Обрушился участок в полтора метра — повредился асфальт и образовалась яма.

Ранее в АКС сообщили, что работы начнутся после завершения конкурсных процедур.

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#ЖКХ #закон #строительство

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Комментарии
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  • Папа Римский

    Папа Римский
    55 минут назад

    боюсь, это последний директор АКС.... следующий из административных штрафов вылезать не будет.

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