«Амурские коммунальные системы» обязали отремонтировать аварийный коллектор

Фото: пресс-служба АКС

Компанию АКС обязали отремонтировать пострадавший от ливней коллектор на улице Кузнечной. Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, уже больше месяца со дня аварии работы на объекте не ведутся.

Прокурор Благовещенска внёс представления мэру горда и управляющему директору «Амурских коммунальных систем». Прокуратура также направила исковое заявление в Благовещенский городской суд с требованием к АКС отремонтировать главный канализационный коллектор и заменить все прилегающие трубопроводы.



На компанию «Амурские коммунальные системы» и директора по водоснабжению и водоотведению коммунальных систем завели дело об административном правонарушении.



Напомним, коллектор на улице Кузнечной вышел из строя из-за сильных дождей. Обрушился участок в полтора метра — повредился асфальт и образовалась яма.

Ранее в АКС сообщили, что работы начнутся после завершения конкурсных процедур.