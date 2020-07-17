Цены на газ в России вырастут с 1 августа

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Разработка проектов приказов об индексировании цен на газ как для населения, так и для промышленности начались ещё в апреле 2020 года. Вступить в силу они должны были 1 июля. Но подготовка документов идет с запозданием, и повышение для населения наступит с 1 августа, а приказ об увеличении цен для промышленности ещё не появился на официальном ресурсе.



Стоит отметить, что в 2018 году индексирование цен на газ также произошло с опозданием: по проекту — 1 июля, в действительность цена были подняты 21 августа. При этом в 2018 году рост цен составил 3,4%, в то время как в 2019 году индексация была всего 1,4%.