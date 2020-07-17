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17июля
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сегодня, 10:11 7

Цены на газ в России вырастут с 1 августа

Цены на газ в России вырастут с 1 августа
Фото: pixabay.com

16 июля на Официальном интернет-ресурсе правовой информации был опубликован приказ ФАС России о повышении цен на природный газ для населения на 3 %. Пока ничего не известно об индексировании цен на природный газ для промышленных предприятий, пишет «Интерфакс».

Разработка проектов приказов об индексировании цен на газ как для населения, так и для промышленности начались ещё в апреле 2020 года. Вступить в силу они должны были 1 июля. Но подготовка документов идет с запозданием, и повышение для населения наступит с 1 августа, а приказ об увеличении цен для промышленности ещё не появился на официальном ресурсе.

Стоит отметить, что в 2018 году индексирование цен на газ также произошло с опозданием: по проекту — 1 июля, в действительность цена были подняты 21 августа. При этом в 2018 году рост цен составил 3,4%, в то время как в 2019 году индексация была всего 1,4%.

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#финансы #энергетика

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Давно пора. Я бы на 25% повысил. Устин последний хрен без соли доедает

  • I77

    I77
    1 час назад

    Да конечно пора, и так мало платим за все!

  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    Каждый год на всё повышают,не только газ,только пенсии и зарплаты на копейки,людей то много,денег на это много надо,а где взять?Пока

    только с граждан,ждем с надеждой, понижение цен на всё.

  • Разнящий

    Разнящий
    1 час назад

    Ну так Газпром в убытках, с кого ещё деньги драть как не с нищего народа.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    45 минут назад

    так газ рекордно подешевел

  • Себастьян Самуэльссон

    Себастьян Самуэльссон
    34 минуты назад

    Скока вы там раз голосовали за стабильность лишь бы войны не было и не как в 90-е? Кушайте, не обляпайтесь; че разнылись, сами выбрали.

  • Tуман

    Tуман
    30 минут назад

    Сасон, не ной, всё под контролем

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