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17июля
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сегодня, 10:04 2

Путепровод на Загородной планируют открыть в начале сентября

Путепровод на Загородной планируют открыть в начале сентября
Фото: благовещенск.рф

Открыть проезжую часть для движения транспорта на путепроводе по улице Загородной в областном центре планируется в начале сентября. Объект готов почти на 80 %. Как сообщает пресс-служба администрации Благовещенска, основные работы уже выполнены: это замена старых аварийных балок на новые, а также поднятие всех необходимых пролетов.

– Сегодня планируем на одной стороне закончить установку железобетонных колесоотбойных блоков, мы их омоноличиваем. Другая сторона полностью готова для подачи фибробетона. На 75-80% путепровод уже готов. Еще у нас есть подъездные пути: сейчас мы начинаем нарубать уступы под откосы и устанавливаем бордюры, – рассказал генеральный директор субподрядной организации Денис Рябухин.

Кроме этого, на объекте планируется обустроить тротуары с удерживающими пешеходными ограждениями и отремонтировать систему водоотведения.

Напомним, что работы на путепроводе ведутся с февраля. Согласно контракту, завершить их необходимо в конце октября. Однако перед подрядчиком поставлена задача выполнить ремонт и открыть движение раньше. Идти с опережением графика удается, в том числе за счет изменения в проектных решениях.

– Проектный институт согласовал нам некоторые изменения, которые как раз и должны были ускорить процесс строительства. В частности, это замена всех 18-метровых балок и замена железобетонных переходных участков на монолитные, – поясняет Рябухин.

На объекте ведется регулярный строительный контроль. В частности, это контроль самих технологических процессов, а также поступающих на объект материалов и изделий, контроль исполнительной документации и приемка завершенных этапов строительства.

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#городская власть #строительство #транспорт

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Комментарии
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  • Мира

    Мира
    1 час назад

    В каком году забыли написать

  • Иван Предыбайло

    Иван Предыбайло
    1 час назад

    Хоть что то откройте пожалуйста!

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