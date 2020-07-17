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17июля
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сегодня, 09:57 3

Дату прохождения «Бессмертного полка» вновь передвинули

Дату прохождения «Бессмертного полка» вновь передвинули
Фото: amur.info

Ранее предполагалось провести ежегодную акцию 26 июля – в День военно-морского флота. Однако эпидситуация в стране так и не улучшилась, сообщает пресс-служба гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России».

Отделения БП на местах сообщили, что готовы провести шествие, но только с использованием масок, перчаток и соблюдением социальной дистанции. Однако, по словам сопредседателя центрального штаба движения Елены Цунаевой, это противоречит духу «Бессмертного полка». Шествие плечом к плечу, олицетворяет всеобщее единение, в нём принимают участие семьи целыми поколениями.

– Чем сильнее мы отдаляемся от 9 мая, тем больше возникает вопросов о той дате, которая способна сплотить миллионы людей по всему миру в едином строю. Десятки миллионов людей уже приняли участие в памятных мероприятиях, призванных прославить наших отцов, дедов и прадедов. 9 мая, 22 и 24 июня мы вспоминали их подвиг, чествовали живых и почтили память ушедших. Может быть, стоит подумать и провести шествие в полноценном формате в День Победы 9 мая 2021 года? – предложил народный артист СССР Василий Лановой.

В итоге, специалисты пришли к мнению, что заявки на проведение шествия имеет смысл подавать, когда позволит эпидемиологическая ситуация в стране.

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#память #праздники

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    1 час назад

    опять 25, с парадом на сентябрь довольных нет, ну прошло время, "ложка дорога к обеду" или есть кто обиделся?? а потом будем фиксировать по 60 чел. заболевших. теперь это похоже на геноцид!!

  • Разнящий

    Разнящий
    13 минут назад

    А оно вообще надо?

  • retrogr

    retrogr
    5 минут назад

    если разрешить парад то пропадет повод для запрета митингов

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