Комната боевой славы Благовещенского совета ветеранов преобразится до сентября

В благовещенском совете ветеранов обновят комнату боевой славы. Для актового зала уже закупили 30 новых столов и 50 стульев. На обновление комнаты социальный партнёр – ПАО «ДЭК» перечислил более 600 тысяч рублей.

Сейчас в комнате боевой славы хранятся более 100 экспонатов. Для хранения фотографий 1940 годов, орденов, документов и не только появятся новые стеллажи. Также будет установлен новый принтер, компьютер и экран с проектором.

Экран будет использоваться для показа фильмов, документальных фотографий и демонстрации исторических моментов. Экскурсии проводятся не только для туристов, но и для всех жителей города. Каждый желающий сможет пообщаться с участниками военных событий, а также посидеть на уроке мужества. Эти уроки направлены на сохранение памяти о подвигах воинов-амурцев в годы войны, сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.