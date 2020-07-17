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17июля
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сегодня, 07:19 0

Двухэтажный дом, созданный с помощью 3D принтера

Двухэтажный дом, созданный с помощью 3D принтера
Фото: russian.alibaba.com

Всего за пару лет технология 3D-печати в сфере архитектуры совершила скачок от возведения однообразных бетонных коробок к производству самого настоящего и при том недорогого жилья, пишет «Популярная Механика».

Показательный эксперимент был организован компанией Kamp C, которая построила первый прототип двухэтажного дома с помощью самого крупного 3D принтера в Европе. Площадь дома составила почти 90 квадратных метров, а возводил строение принтер размером 10 на 10 метров.

Строительство дома продолжалось три недели, однако представители компании Kamp C заявили, что в скором времени процесс можно будет сократить до двух дней. Примечательно, что роботизированный 3D принтер не может самостоятельно завершить строительство, ведь кровлю, двери и окна приходится устанавливать рабочим. Данная постройка не является жилой, так как была возведена с целью демонстрации возможностей 3D принтеров и проведения исследовательских работ. Посетить опытный образец могут все желающие, предварительно заполнив заявку на официальном сайте компании-производителя.

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#наука #производство #строительство #технологии

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