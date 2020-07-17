Двухэтажный дом, созданный с помощью 3D принтера

Показательный эксперимент был организован компанией Kamp C, которая построила первый прототип двухэтажного дома с помощью самого крупного 3D принтера в Европе. Площадь дома составила почти 90 квадратных метров, а возводил строение принтер размером 10 на 10 метров.

Строительство дома продолжалось три недели, однако представители компании Kamp C заявили, что в скором времени процесс можно будет сократить до двух дней. Примечательно, что роботизированный 3D принтер не может самостоятельно завершить строительство, ведь кровлю, двери и окна приходится устанавливать рабочим. Данная постройка не является жилой, так как была возведена с целью демонстрации возможностей 3D принтеров и проведения исследовательских работ. Посетить опытный образец могут все желающие, предварительно заполнив заявку на официальном сайте компании-производителя.