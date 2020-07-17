В Африке найден топор, изготовленный 1.4 миллиона лет назад

Такая находка является уникальной, ведь прежде в регионе находили только оружие выполненное из камня. Помимо нестандартного материала, из которого был изготовлен топор, поражает и его возраст. Исследования показали, что данный инструмент был изготовлен из бедренной кости бегемота, который жил 1.4 миллиона лет назад.

В отличие от каменных топоров, изготовление которых заключалось в грубом применении силы, костяной топор является результатом кропотливого труда. Детальный анализ инструмента показал, что топор неоднократно был использован по назначению. Вероятно, топор из кости бегемота был наилучшим инструментом для разделывания туш животных, добытых на охоте, ведь каменный вариант орудия был более грубым и тяжелым, в отличие от этого усовершенствованного образца. Инструмент является доказательством неплохого ума и развития людей, живших почти полтора миллиона лет назад.