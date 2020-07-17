Выбор читателей за 16 июля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 16 июля.

Амурская полиция раскрыла убийство женщины, числившейся пропавшей без вести. Предварительно установлено, что потерпевшая жила вместе с мужчиной. В апреле 2019 года во время застолья между ними произошла ссора, которая закончилась убийством, передаёт пресс-служба МВД области.

Новые дорожные ограничения ожидают благовещенцев. В областном центре перекроют для движения несколько участков улиц. До конца месяца будет полностью закрыт участок улицы Октябрьской между Театральной и Политехнической. Там будут идти аварийно-восстановительные работы на ливневой канализации, передаёт пресс-служба мэрии.

По информации Амурского гидрометцентра, днем 16 июля на территории Амурской области ожидаются грозы, местами ливни, при грозе шквалы 17-22 м/с.

Вчера, 15 июля, на 965 километре реки Амур было обнаружено тело мужчины. Как сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте, признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Предположительно, мужчина утонул.

