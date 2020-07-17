Выбор читателей за 16 июля
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 16 июля.
Пропавшую без вести амурчанку нашли мёртвой
Амурская полиция раскрыла убийство женщины, числившейся пропавшей без вести. Предварительно установлено, что потерпевшая жила вместе с мужчиной. В апреле 2019 года во время застолья между ними произошла ссора, которая закончилась убийством, передаёт пресс-служба МВД области.
В Благовещенске перекроют несколько улиц
Новые дорожные ограничения ожидают благовещенцев. В областном центре перекроют для движения несколько участков улиц. До конца месяца будет полностью закрыт участок улицы Октябрьской между Театральной и Политехнической. Там будут идти аварийно-восстановительные работы на ливневой канализации, передаёт пресс-служба мэрии.
Долгожданный дождь в Благовещенске был недолгим, но обещал вернуться
По информации Амурского гидрометцентра, днем 16 июля на территории Амурской области ожидаются грозы, местами ливни, при грозе шквалы 17-22 м/с.
В Амуре нашли тело мужчины
Вчера, 15 июля, на 965 километре реки Амур было обнаружено тело мужчины. Как сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте, признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Предположительно, мужчина утонул.
Просмотров всего: 1