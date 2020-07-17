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17июля
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сегодня, 01:30 0

Раскрыта тайна захватчиков Древнего Египта

Раскрыта тайна захватчиков Древнего Египта
Фото: thesprucepets.com

Ученые Борнмутского университета, расположенного на побережье Англии, выяснили, что гиксосы не являлись захватчиками чужих земель. Об этом сообщает Лента.Ру.

Оказалось, что воинственный народ не пересекал египетских границ, а возник внутри государства. Иными словами, гиксосы являлись группой людей, пришедших к власти из глубины страны. Долгое время ученые полагали, что воинственный народ пришел на земли египетские с Ближнего Востока. Но оставалось непонятным как именно им удалость захватить власть, и тем более заручиться поддержкой части населения Египта.

Совсем недавно теория происхождения гиксосов подверглась сомнению. Исследования зубной эмали людей, останки которых были найдены на территории столицы гиксосов показали, что народ захвативший Египет в 17 веке до нашей эры имел мультикультурное происхождение. Это приводит к выводу, что гиксосы являлись иммигрантами, которые долгое время прибывали в Египет из различных стран, и с течением времени пришли к власти. Складывается новая теория, согласно которой гиксосы получили власть в стране, не прибегая к насилию.

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#история #наука

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