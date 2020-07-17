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17июля
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сегодня, 09:21 0

В Амурской области уменьшили налог на имущество физлиц

В Амурской области уменьшили налог на имущество физлиц
Фото: pixabay.com

В Амурской области снизится налог на имущество физических лиц. Как сообщает пресс-служба правительства области, нагрузка на предпринимателей уменьшится на 56 миллионов рублей. Однако, изменения коснутся только тех муниципалитетов, в которых налог был более 0,5 %.

К облагаемому налогом имуществу относится коммерческая недвижимость: офисы, объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Такое решение было принято в связи с экономической ситуацией, которая сложилась в период пандемии. Величина снижения зависит от кадастровой стоимости объектов.

В Благовещенске и Шимановске ставка НИФЛ снижена до 0,75%, до 0,95% в Райчихинске, до 0,5% в Зейском районе и до 0,9% в 9 сельсоветах Шимановского района. Наиболее резкое снижение наблюдается в Тамбовском районе с 2% до 0,3%-1,5%, такие же изменения коснуться и пяти сельсоветов Михайловского района. С 1,3% до 1,25% снижена ставка в МО Варваровский сельсовет Октябрьского района. А вот в Завитинске снижение ставки НИФЛ планируется в ближайшем будущем, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Амурской области.

Для арендодателей из Архары, Свободного и Циолковского, а также Константиновского и Екатеринославского сельсовета устанавливается налоговая льгота на имущество физических лиц. Также в Новобурейском планируют принять нормативно-правовой акт о снижении ставки для арендодателей.

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#бизнес #коронавирус #областная власть #финансы

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