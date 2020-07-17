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17июля
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сегодня, 09:06 1

Школы Приамурья готовятся к учебному году в условиях пандемии

Школы Приамурья готовятся к учебному году в условиях пандемии
Фото: amur.info

На заседании оперативного штаба регионального правительства обсудили вопросы организации горячего питания в школах. Этот вопрос достаточно актуален в условиях пандемии, так как планируется, что школьники начнут новый учебный год непосредственно в учебных заведениях, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По предварительным данным, Амурская область вошла в число регионов, которым будут выделены федеральные средства на организацию горячего питания. Напомним, ранее на эти цели выделялись деньги областного бюджета.

– Сейчас нужно обследовать пищеблоки в учреждениях образования и оценить их готовность. Территории, которые попали в «красную зону», взяты на особый контроль. У нас есть финансовый резерв, чтобы помочь муниципалитетам приобрести оборудование, в том случае, если имеющееся выйдет из строя, – рассказала министр образования и науки Светлана Яковлева.

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#образование #школа

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    3 минуты назад

    Что-то совсем ослаб областной бюджет

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