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17июля
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сегодня, 08:26 0

В российские войска отправились служить 135 тысяч новобранцев

В российские войска отправились служить 135 тысяч новобранцев
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

В России завершилась весенняя призывная кампания в армию. Как сообщили в минобороны РФ, на службу призвали 135 тысяч человек.

Отмечается, что из-за пандемии коронавируса военкоматы работали в усиленном противоэпидемическом режиме. Все призывники перед отправкой к местам прохождения службы были протестированы на COVID-19. Около 1,5 тысяч человек с признаками ОРВИ не были допущены в военкоматы и на сборные пункты субъектов РФ, пишет «Интерфакс».

Ради соблюдения социальной дистанции призывников, впервые были арендованы сразу 2,1 тысяч пассажирских вагонов, задействованы 11 воинских эшелонов и 40 чартерных рейсов авиации, пишет «Комсомольская правда».

В министерстве особо отметили, что благодаря «беспрецедентным» мерам во время весеннего призыва удалось исключить проникновение коронавирусной инфекции в соединения и воинские части ВС России.

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#военные

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