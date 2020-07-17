Астрологический прогноз на 17 июля: Овны проявите собранность и осмотрительность, а Водолееи не забывайте о собственном здоровье

Восход Солнца: 04:38

Заход Солнца: 20:33

Солнце в Раке.

Овен. Никаких серьезных ошибок или просчетов вы сейчас не допустите. Однако не нужно доверять всему услышанному, а тем более обещаниям людей, которых вы знаете недостаточно хорошо. Проявите собранность и осмотрительность - низкий жизненный потенциал и неблагоприятное расположение планет не позволят вам проявить деловые способности или приведут к серьезной ошибке.

Телец. Не поддавайтесь на провокации, даже если окружающие будут весь день проверять ваши нервы на прочность. Очень беспокойный день. Помните: если вы хотите достичь успеха, действовать нужно быстро. Времени на размышления у вас совсем мало.

Близнецы. Подписанные сегодня бумаги нужно предварительно очень внимательно читать, а с людьми объясняться максимально простым языком. Если вы хорошо потрудились вчера, ваши усилия будут оценены по достоинству. Однако коллеги или начальство могут попытаться проверить уровень вашей профессиональной подготовки.

Рак. Увлекательная работа или стремление к глобальным проектам, требующим большого физического напряжения, могут подорвать ваши силы и негативно сказаться на здоровье. Нежелание прислушаться к мнению собеседника и все сделать по-своему нарушат равновесие и доверительную обстановку с партнерами. Сегодня противопоказаны поспешность и суетливость. У вас будет столько дел и забот, что вы возьмете в качестве поддержки близкого друга. Вам придется немало ездить на машине, бегать по магазинам и созваниваться с партнерами разных кампаний.

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Лев. Вероятный конфликт с близкими людьми придет к разрешению благодаря вашим дипломатическим талантам. Вечером постарайтесь не погружаться полностью в свои личные интересы и любимые занятия, иначе это приведет к новому конфликту. Оставьте место для общения. Этот день не самый подходящий для того, чтобы думать о любви. Все может оказаться совсем не так безоблачно, как хотелось бы. Возможны выяснения отношений с любимым человеком. Не впадайте в отчаяние, если выясните для себя что-то неприятное. На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Работы снова окажется в избытке, но возможны недоразумения. Сегодня лучше не вмешиваться ни в какие споры с начальством и сослуживцами, так как вас могут сделать виноватым.

Дева. В ближайшее время все вам будет удаваться. Если у вас есть любимый человек, то постарайтесь больше времени и внимания уделять ему. Ваш девиз сегодня - трудолюбие, добросовестность и своевременность действий. Постарайтесь завершить начатые дела, не откладывая их на потом. При таком подходе к делу успех вам гарантирован. Не забывайте, что во имя дела и для вашей же пользы иногда приходится идти на компромиссы.

Весы. Сегодня вы можете почувствовать некоторую усталость и легкое недомогание. Вероятны предчувствия перемен, что приведет многих Весов в волнение. Рекомендуется подготовить себя психологически ко всяким неожиданностям. От вас во многом будет зависеть стабильность положения. Самый неподходящий день для решения житейских вопросов. Возрастет раздражительность и недовольство. Возможно, общество самого близкого человека поможет вам отвлечься от неприятностей.

Скорпион. Если вы находитесь в поиске работы, то завтра с большой долей вероятности получите то самое предложение! За должность даже не придется бороться. День символизирует клевету, обман, ошибки в оценке людей. Вероятны негативные перемены в финансовых делах, конфликты с окружающими, ухудшение самочувствия. Избегайте постороннего влияния — оно может привести к эмоциональному срыву. Сон может оказаться вещим.

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Стрелец. Покажите окружающим, что вы не только отличный друг и союзник, но еще и лучший выбор на роль лидера любого предприятия. День неблагоприятный для здоровья. Возможно легкое недомогание, простуда. Вторую половину дня проведите дома. Рекомендуются общие профилактические, оздоровительные мероприятия, акупунктура, бесконтактный массаж. Внимательно отнеситесь к питанию, оно должно быть рациональным.

Козерог. Пора чем-то разнообразить обыденность, которая вас уже порядком достала. Подумайте, куда отправиться уже завтра. Забудьте хоть ненадолго о своей подозрительности и осторожности по отношению к людям, и жизнь преподнесет вам такой сюрприз, о котором вы и не мечтали!

Водолей. День благоприятен для общения, новых знакомств, установления деловых контактов, решения бытовых проблем. Постарайтесь приближать к себе только достойных вашего внимания людей, иначе вы рискуете попасть в неловкое или двусмысленное положение. Звезды обещают начало благоприятного периода для новых дел, осуществления планов, проведения встреч. Не исключено появление влиятельных людей, которые окажут помощь в ваших начинаниях. День постижения вечных истин, благоприятный для получения сокровенных знаний, медитации, молитв. Рекомендуется чтение духовной литературы, оказание помощи нуждающимся. Вашего внимания потребуют родственники - возможно заболевание. Не забывайте и о собственном здоровье.

Рыбы. День символизирует родственные связи, прибавление семейства. Вероятно установление равновесия и ясность мыслей. Сегодня вы сможете стать хозяином ситуации. Благоприятны крупные приобретения, вложение денег и коммерческие операции. Окружающее будет понятным и управляемым.Во второй половине дня велика опасность травматизма и аварий. День благоприятный для планирования и оценки собственного положения. Звезды рекомендуют наметить приоритеты и правильно распределить свое время. Если не потеряете решимости и блеснете отличной деловой хваткой, достигнете отличных результатов. В этот день идеи, о которых вы думали в течение последнего времени, способны принести быстрый и весомый результат. Ваша энергичность и спонтанность в поступках может заразить или удивить окружающих.

Астролог: Вальдемар Небоходцев