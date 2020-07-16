Определен ключевой фактор замедления старения

Изучение трех ключевых факторов жизнедеятельности человека позволило ученым из Института биологии старения Макса Планка определить ряд закономерностей, связанных с биологическим старением организма. Исследования проводились совместно с биологами Эдинбургского университета. В ходе работ стало ясно, что нормальный уровень содержания железа в крови положительно влияет на работу всего организма. Переизбыток или недостаток этого элемента, наоборот, приводит к болезни Паркинсона, заболеваниям печени и снижению иммунитета.

Конечной целью ученых является выявление методов регулирования процессов старения, что позволит найти путь к улучшению здоровья людей в пожилом возрасте. Биологи надеются, что проведенные ими исследования помогут создать препарат, способствующий профилактике возрастных болезней. Кроме того, подобные разработки, по мнению специалистов, смогут увеличить продолжительность жизни старшего поколения.