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16 июля 2020, 23:58 0

Определен ключевой фактор замедления старения

Определен ключевой фактор замедления старения
Фото: diziler.com

Совместная работа немецких и британских ученых показала, что поддержание нормального уровня железа в крови человека может стать ключевой деталью в увеличении продолжительности жизни и замедлении процесса старения, сообщает РИА Новости.

Изучение трех ключевых факторов жизнедеятельности человека позволило ученым из Института биологии старения Макса Планка определить ряд закономерностей, связанных с биологическим старением организма. Исследования проводились совместно с биологами Эдинбургского университета. В ходе работ стало ясно, что нормальный уровень содержания железа в крови положительно влияет на работу всего организма. Переизбыток или недостаток этого элемента, наоборот, приводит к болезни Паркинсона, заболеваниям печени и снижению иммунитета.

Конечной целью ученых является выявление методов регулирования процессов старения, что позволит найти путь к улучшению здоровья людей в пожилом возрасте. Биологи надеются, что проведенные ими исследования помогут создать препарат, способствующий профилактике возрастных болезней. Кроме того, подобные разработки, по мнению специалистов, смогут увеличить продолжительность жизни старшего поколения.

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#здоровье #медицина #наука

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