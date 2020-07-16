Россиянам раздадут бесплатные участки

Сухопутные участки Арктики будут включать в себя несколько доступных регионов. Власти отдельных субъектов смогут выбирать какие именно участки будут отданы гражданам, предварительно согласовывая этот вопрос с Общественным советом арктической области. В первые шесть месяцев с момента вступления закона в силу, участки смогут получить только жители регионов, земли которых будут раздаваться в пользование. По истечению шести месяцев, каждый гражданин Российской Федерации сможет получить бесплатную землю.

Такие участки будут выдаваться в пользование на пять лет с момента получения, по истечению которых необходимо будет оформить землю в собственность или аренду. На полученном участке можно будет построить жилой дом, организовать любую экономическую деятельность, оказывать разнообразные услуги. По мнению властей, такое решение может способствовать развитию бизнеса в арктическом районе страны. Законопроект был подготовлен по указу вице-премьера Российской Федерации Юрия Трутнева.