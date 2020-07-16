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Исследования позволили увидеть лицо мумии, умершей 1700 лет назад

Исследования позволили увидеть лицо мумии, умершей 1700 лет назад
Фото: diletant.media

Российские ученые смогли увидеть лицо человека, труп которого был найден при раскопках в Хакасии, пишет МИР24

В 1902 году, во время раскопок Оглахтинского могильника, находящегося на территории Хакасии, был найден труп мужчины, который лежал в подземном лиственном срубе. Исследования показали, что мужчина погребенный в этом склепе умер 1700 лет назад. Лицо покойника закрывала маска из гипса. До недавнего времени ученые не имели технической возможности для снятия гипсовой маски с целью изучения лица покойного. Но совсем недавно технические нововведения в сфере исследований позволили заглянуть под маску неизвестного мужчины.

В ходе изучения удалось установить, что мужчина скончался в возрасте 25-30 лет, имел каштановые волосы, которые при жизни заплетали в косу. Выражение лица умершего довольно умиротворенное, а от левого глаза до правого уха располагается шрам, который мог стать возможной причиной смерти этого человека, жившего в I тысячелетии нашей эры. Кроме шрама в черепе покойного было найдено отверстие, которое скорее всего было сделано после смерти с целью удаления мозга.

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#история #наука #технологии

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