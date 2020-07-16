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16июля
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сегодня, 21:20 0

В Турции разбился самолет-разведчик

В Турции разбился самолет-разведчик
Фото: achtungpartisanen.ru

Семь человек погибли в результате крушения самолета-разведчика, пишет Газета.Ру.

Крушение самолета произошло в ночь на 16 июля. Самолет-разведчик рухнул близ провинции Ван, которая располагается в восточной части Турции. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Сулейман Сойлу. Самолет покинул аэропорт 15 июля в половину седьмого вечера по местному времени, а затем пропал с радаров и перестал выходить на связь спустя четыре часа полета. Обломки судна были найдены в три часа утра следующего дня. Крушение произошло в горных массивах на западе провинции Ван. Это создает дополнительные вопросы касаемо причин крушения самолета.

Разведывательный борт выполнял наблюдательную миссию в провинциях Хаккяри и Ван. Данная миссия выполнялась воздушным судном с 13 июля, и включала в себя несколько этапов. Министерство внутренних дел Турции сообщает о гибели обоих пилотов, находившихся на борту самолета. Информации о деталях гибели еще пяти погибших пока не поступило. Турецкие власти не дали каких-либо дополнительных комментариев по этому поводу.

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#военные #происшествия

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