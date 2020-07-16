Валентина Матвиенко пригрозила лишить полномочий сенатора от Амурской области Ивана Абрамова
Совет Федерации намерен контролировать реализацию ремонта тындинской больницы, на которую Правительство РФ выделило 180 миллионов рублей. На заседании Совета Федерации 15 июля 2020 года Валентина Матвиенко особенно подчеркнула этот факт. И пообещала амурскому сенатору лишить того полномочий, если ремонт не сделают.
— Вот теперь, дорогой мой, только попробуйте не отремонтировать больницу. Ваши сенаторские полномочия на этом закончатся, потому что люди с вас начнут спрашивать», — сказала Матвиенко, обращаясь к Ивану Абрамову.
В некотором роде, это продолжение истории, которая началась в июле 2019 года. Перед сенаторами Совета Федерации по случаю 45-летнего юбилея великой стройки выступил легендарный бригадир Иван Варшавский, уложивший «золотое звено» БАМа. Почётный гражданин Тынды рассказал сенаторам о трудовом подвиге комсомольцев-романтиков, но в то же время воспользовался возможностью, чтобы обратить внимание на острые проблемы столицы БАМа, обратившись к Валентине Матвиенко с просьбой выделить деньги на ремонт больницы в Тынде. Председатель Совета Федерации заявила: «Раз мне Иван Николаевич дал поручение, я должна его исполнить!».
И вот уже в этом году Правительство РФ выделило 180 миллионов рублей на ремонт тындинской больницы, из регионального бюджета поступило 34 миллиона рублей. Полномасштабные работы начались в 2020 году и Совет Федерации намерен проконтролировать реализацию этого проекта. На очередном заседании Совета Федерации 15 июля 2020 года Валентина Матвиенко обратилась к сенатору от Амурской области Ивану Абрамову с поручением проконтролировать этот вопрос, пригрозив ему лишением сенаторских полномочий.
Однако каких-либо оснований для лишения полномочий на основе «утраты доверия избирателей» или неисполнения своих обязанностей законодательство не предусматривает. Федеральный закон «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» предусматривает несколько оснований для досрочного прекращения полномочий сенатора. Помимо добровольного заявления о сложении полномочий, сенатор может потерять свой статус в случае вступления в законную силу обвинительного приговора суда или решения об ограничении дееспособности, утраты российского гражданства (или приобретении иностранного подданства), установления фактов наличия счетов в иностранных банках, участия в управлении хозяйственным обществом или иной коммерческой организацией, осуществления предпринимательской или другой оплачиваемой деятельности, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности, в случае непредоставления (или предоставления недостоверных) сведений о своих доходах, избрания депутатом законодательного органа государственной власти субъекта или органа местного самоуправления, а также в случае пропажи без вести или смерти.
В другой статье закона устанавливается, что Член Совета Федерации обязан соблюдать этические нормы, однако каких-либо прямых санкций за их нарушение также не предусмотрено.
Примеров лишения сенаторских полномочий в истории современной России не так много. В мае 2019 года Совет Федерации лишил статуса Рауфа Арашукова, сенатора от Карачаево-Черкесии, обвиняемого в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве. Однако он был исключен из Совета Федерации по формальному основанию ещё до вступления в силу решения суда– из-за не сданной вовремя декларации о доходах.
В 2014 году по представлению заместителя генерального прокурора Юрия Пономарева сенаторской неприкосновенности был лишён представитель Челябинской области Константин Цыбко, подозревавшийся во взяточничестве. За лишение неприкосновенности проголосовали 80% парламентариев.
Глава Экспертного Совета ЭИСИ Глеб Кузнецов считает, что угроза Валентины Матвиенко имеет «воспитательный характер».
«Лишить сенатора полномочий только за то, что он не проконтролировал что-то в регионе, от которого заседает в палате, невозможно. Другое дело, что сама такая угроза, озвученная публично, говорит о том, что Матвиенко ждет от Абрамова существенно большего рабочего рвения и активности. И стремится взбодрить молодого сенатора таким вот оригинальным способом».
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