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16июля
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сегодня, 20:05 0

Штрафы за нарушения тишины могут быть повышены

Штрафы за нарушения тишины могут быть повышены
Фото: vesti.ru

Законопроект будет рассмотрен Госдумой в ходе осенней сессии. Проект говорит об соблюдении режима тишины жильцами многоквартирных домов в ночное время суток, пишет ВестиРу.

Автором проекта выступил член комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. По мнению самого депутата, такая мера просто необходима для принятия на федеральном уровне. На данный момент, собственник жилья в многоквартирном доме не несет ответственности за покой своих соседей. В некоторых регионах существуют правила, регламентирующие поведение жильцов в ночное время суток, но такие правила сильно разнятся и существуют далеко не в каждом регионе страны.

Принятие законопроекта позволит установить нормы реагирования правоохранительных органов на чрезмерные нарушения режима тишины. При этом, уровень шума в жилых и нежилых помещениях, находящихся в многоквартирных домах, не должен будет превышать 55 децибел днем, и 45 децибел ночью. Размер штрафа планируется установить в диапазоне от 3 до 10 тысяч рублей. Примечательно, что плачь ребенка или звуки шагов не будут рассматриваться как нарушение закона.

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#жизнь #закон #политика #российская власть

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