Великобритания опозорилась из-за антироссийских торпед

Усовершенствование торпед Spearfish, нацеленное на оказание противодействия Российским и Китайским субмаринам приостановлено. Причиной такого решения стала невозможность тестирования нового оружия. Проблема довольна проста, британский флот просто не имеет подлодок, способных задействовать модернизированное оружие. Из этой ситуации многие пользователи всемирной сети сложили мнение, что стоило бы сначала модернизировать подлодки, а уже потом заниматься разработкой оружия для субмарин. В конечном итоге ситуация была высмеяна самими обитателями Туманного Альбиона.

Ранее британские власти заявляли, что торпеды Spearfish являются инновационным оружием, способным уничтожать любые подлодки, включая субмарины РФ и Китая. На модернизацию торпед было выделено порядка 230 миллионов евро, и уже после начала работ стало ясно, что провести испытания не представляется возможным. Отметим, что такое преждевременное решение является не первым провальным опытом для британской стороны.