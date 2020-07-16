Россиян могут начать штрафовать на 15 млн. рублей
За отказ удалять запрещенную на территории Российской Федерации информацию, размещенную на сайтах, будет предусмотрен штраф, пишет "Комсомольская Правда".
Данный законопроект уже направлен на рассмотрение в Госдуму. Штраф за отказ удалять запрещенную в РФ информацию может достигать четырех миллионов рублей. За повторное нарушение закона, юридическое лицо понесет наказание в размере 15 миллионов рублей. Такую инициативу предложил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Его заместитель Сергей Боярский поддержал инициативу.
Закон будет действовать по отношению к ряду сайтов, в число которых входят YouTube, Twitter, Instagram, Facebook. Сумма штрафа за первое нарушение будет варьироваться от 50 тысяч до 4 миллионов рублей. Больше всего в такой ситуации пострадают юридические лица, владеющие сайтами с запрещенным контентом. За повторное нарушение закона предусмотрены штрафы от 200 тысяч до 15 миллионов рублей.
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