Россиян могут начать штрафовать на 15 млн. рублей

Данный законопроект уже направлен на рассмотрение в Госдуму. Штраф за отказ удалять запрещенную в РФ информацию может достигать четырех миллионов рублей. За повторное нарушение закона, юридическое лицо понесет наказание в размере 15 миллионов рублей. Такую инициативу предложил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Его заместитель Сергей Боярский поддержал инициативу.

Закон будет действовать по отношению к ряду сайтов, в число которых входят YouTube, Twitter, Instagram, Facebook. Сумма штрафа за первое нарушение будет варьироваться от 50 тысяч до 4 миллионов рублей. Больше всего в такой ситуации пострадают юридические лица, владеющие сайтами с запрещенным контентом. За повторное нарушение закона предусмотрены штрафы от 200 тысяч до 15 миллионов рублей.