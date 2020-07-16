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16июля
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сегодня, 17:34 0

В Приамурье выявили 44 новых заражения COVID-19

В Приамурье выявили 44 новых заражения COVID-19
Фото: pixabay.com

В Амурской области лабораторно подтверждено 44 новых случая коронавирусной инфекции. Как сообщает пресс-служба правительства области, с нарастающим итогом в регионе выявлено 2 271 заражение.

В Благовещенске выявлено 24 новых случая, в Свободном — восемь, в Ивановском районе — четыре, по два в Тынде, Белогорске и Константиновском районе, по одному в Райчихинске и Магдагачинском районе

Отмечается увеличение доли случаев с тяжелым течением заболевания.

1 094 человек выписаны из стационара с выздоровлением.

1 491 человек был в контакте с заболевшими. На самоизоляции находятся 1 487 человек.

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#здоровье #коронавирус #медицина

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