В Приамурье выявили 44 новых заражения COVID-19
В Амурской области лабораторно подтверждено 44 новых случая коронавирусной инфекции. Как сообщает пресс-служба правительства области, с нарастающим итогом в регионе выявлено 2 271 заражение.
В Благовещенске выявлено 24 новых случая, в Свободном — восемь, в Ивановском районе — четыре, по два в Тынде, Белогорске и Константиновском районе, по одному в Райчихинске и Магдагачинском районе
Отмечается увеличение доли случаев с тяжелым течением заболевания.
1 094 человек выписаны из стационара с выздоровлением.
1 491 человек был в контакте с заболевшими. На самоизоляции находятся 1 487 человек.
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