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16июля
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сегодня, 17:18 0

Центр «Доброта» помогает бездомным людям восстановить документы

Центр «Доброта» помогает бездомным людям восстановить документы
Фото: pixabay.com

С 10 по 17 июля Благовещенский центр «Доброта» принимает участие в акции помощи лицам без определённого места жительства. Специалисты помогают людям получить социальные услуги, сообщает минсоцзащиты области.

В реестр поставщиков таких услуг включены две негосударственные организации. Они расположены в Благовещенске и Белогорске. Там люди могут получить горячее питание, одежду и обувь, восстановить документы, поселиться на время или попросту умыться.

Во всех муниципалитетах области функционируют государственные учреждения, которые помогают людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

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#жизнь #помощь

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