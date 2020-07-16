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16июля
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сегодня, 16:51 0

Амурчанам запретят косить сено и пасти скот вдоль границы с Китаем

Амурчанам запретят косить сено и пасти скот вдоль границы с Китаем
Фото: meat-expert.ru

В Приамурье решили установить карантинную полосу вдоль границы с Китаем. Она будет проходить через 11 муниципальных образований. Ширина полосы составит 50 метров, длина — 1250 километров. Такое решение принято в связи со вспышками АЧС и бешенства у соседей, сообщает пресс-служба правительства области.

Из-за постоянного риска заноса опасных заболеваний животных из Китая региональное управление ветеринарии обратилось в Минсельхоз России с предложением об установлении карантинной полосы. Федеральное ведомство поддержало инициативу.

– К сожалению, каждый год мы фиксируем случаи, когда к российскому берегу Амура прибивает трупы животных из Китая. Туши оперативно исследуют на опасные заболевания и уничтожают, затем проводят дезинфекцию территории, однако, риск заноса инфекций все же остается, – рассказал начальник управления ветеринарии Амурской области Сергей Самохвалов.

Как сообщает правительство области, ограничения коснутся жителей 37 приграничных населенных пунктов региона. В зоне полосы будет запрещено держать и пасти скот, размещать пасеки, косить сено и заготавливать корма для сельхозживотных. Соответствующие знаки, обозначающие начало буферной зоны, начнут устанавливать в ближайшее время.

Большинство амурчан нововведений не заметят. В карантинную зону не попало ни одно из крупных животноводческих предприятий. В личных подсобных хозяйствах случаи содержания скота единичны.

За нарушение запретов амурчан ждут штрафы — от 300 до 1000 рублей. Животных, попавших в запретную зону, отправят на двухнедельный карантин.

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#животные #здоровье

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