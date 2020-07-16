Амурчанам запретят косить сено и пасти скот вдоль границы с Китаем

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Из-за постоянного риска заноса опасных заболеваний животных из Китая региональное управление ветеринарии обратилось в Минсельхоз России с предложением об установлении карантинной полосы. Федеральное ведомство поддержало инициативу.

– К сожалению, каждый год мы фиксируем случаи, когда к российскому берегу Амура прибивает трупы животных из Китая. Туши оперативно исследуют на опасные заболевания и уничтожают, затем проводят дезинфекцию территории, однако, риск заноса инфекций все же остается, – рассказал начальник управления ветеринарии Амурской области Сергей Самохвалов.

Как сообщает правительство области, ограничения коснутся жителей 37 приграничных населенных пунктов региона. В зоне полосы будет запрещено держать и пасти скот, размещать пасеки, косить сено и заготавливать корма для сельхозживотных. Соответствующие знаки, обозначающие начало буферной зоны, начнут устанавливать в ближайшее время.

Большинство амурчан нововведений не заметят. В карантинную зону не попало ни одно из крупных животноводческих предприятий. В личных подсобных хозяйствах случаи содержания скота единичны.

За нарушение запретов амурчан ждут штрафы — от 300 до 1000 рублей. Животных, попавших в запретную зону, отправят на двухнедельный карантин.