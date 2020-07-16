В Тындинском районе застрелили медведя

Фото: pixabay.com

Во вторник, 14 июля, на частное подворье села Первомайское Тындинского района пришёл трёхлетний медведь. Косолапого заметили работники гаража, сообщает управление по охране животного мира области.



О приближении медведя сообщили владельцу подворья . Мужчина вооружился карабином пошёл в сторону зверя, который не боялся человека. Животное пришлось ликвидировать.



В Тындинский район медведи приходят часто. В основном жалобы поступают от посёлков Аносовский, Лопча, Тутаул, Юктали, а также станции Клепиково и села Бугорки. Управление по охране животного мира области выдало семь разрешений на добычу хищных зверей. Троих животных уже уничтожили.



Из-за недостатка естественных врагов и отсутствия интереса охотников, численность косолапых растёт по всей области. В 2011 их было - 6380 особей, в 2020 году уже насчитывается более 12 400.