Больницам Приамурья разрешили принимать пациентов на плановую госпитализацию

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В Приамурье возобновили плановую госпитализацию в больницы. Решение принял региональный оперштаб по предупреждению распространения коронавируса. Врачи могут начинать оказывать высокотехнологическую помощь, проводить ЭКО с соблюдением всех санитарных требований, сообщает пресс-служба правительства региона.

Как рассказала и.о. министра здравоохранения Светлана Леонтьева, по состоянию на 16 июля в области развёрнуты 10 инфекционных госпиталей на 880 коек. Средствами индивидуальной защиты медицинские организации укомплектованы на срок от двух недель до месяца. Лекарственные препараты имеются в достаточном количестве.

Кроме этого, в Приамурье начали внедрять телемедицинские наблюдения и консультации.

– Сегодня пошла пилотной 3 поликлиника. Сначала будем внедрять в поликлиниках города Благовещенска, следом – все поликлиники и больницы, – сообщила Светлана Леонтьева.

Напомним, что медучреждения Благовещенска прекратили плановую госпитализацию пациентов еще 23 марта. В соответствии с приказом областного министерства здравоохранения, первыми отказались принимать больных в детской городской и городской клинической больницах.