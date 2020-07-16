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16июля
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сегодня, 16:24 0

Вспышка африканской чумы свиней выявлена в Забайкальском крае

Вспышка африканской чумы свиней выявлена в Забайкальском крае
Фото: pixabay.com

Вспышка АЧС была обнаружена на одном из хозяйств Забайкальского края. Для предотвращения распространения вируса на территорию Приамурья принимаются соответствующие меры, сообщает амурское ветуправление.

17 июля на трассе в районе посёлка Ерофей Павлович планируется выставить пост. Круглосуточно дежурить будут специалисты Россельхознадзора и работники полиции.

Из-за угрозы заражения АЧС Амурское управление ветеринарии рекомендует жителям региона приобретать свинину и живых свиней исключительно в специальных местах и проверять при покупке ветеринарные сопроводительные документы.

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#животные #здоровье #сельское хозяйство

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