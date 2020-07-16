В Благовещенском районе незаконно добывали песок

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

На территории Благовещенского района пресекли незаконную добычу полезных ископаемых. Нарушителей выявили в трёх километрах северо-восточнее села Игнатьево. Незаконная добыча песка и пескогравия шла при помощи гусеничного экскаватора марки DOOSAN. Транспортировку полезных ископаемых осуществляли грузовыми самосвалами, песок доставляли на стройплощадку аэропорта.

При проверке рабочие не смогли предъявить документы на право пользования земельным участком и лицензию на добычу полезных ископаемых. Гусеничный экскаватор и грузовые самосвалы были изъяты и помещены на специализированную стоянку.

Министерство природных ресурсов Амурской области устанавливает все обстоятельства произошедшего, лиц, причастных к осуществлению незаконной добычи полезных ископаемых, а также определяется размер вреда, причинённого недрам. По результатам будут приняты соответствующие процессуальные решения.

За пользование недрами без лицензии предусмотрена не только административная ответственность в виде штрафа в размере: для граждан — от трех тысяч до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, для юридических лиц — от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей, но и обязанность возмещения вреда, причиненного недрам вследствие самовольного пользования недрами, сообщает портал правительства Амурской области.