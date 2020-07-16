Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:07 0

В Благовещенском районе незаконно добывали песок

В Благовещенском районе незаконно добывали песок
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

На территории Благовещенского района пресекли незаконную добычу полезных ископаемых. Нарушителей выявили в трёх километрах северо-восточнее села Игнатьево. Незаконная добыча песка и пескогравия шла при помощи гусеничного экскаватора марки DOOSAN. Транспортировку полезных ископаемых осуществляли грузовыми самосвалами, песок доставляли на стройплощадку аэропорта.

При проверке рабочие не смогли предъявить документы на право пользования земельным участком и лицензию на добычу полезных ископаемых. Гусеничный экскаватор и грузовые самосвалы были изъяты и помещены на специализированную стоянку.

Министерство природных ресурсов Амурской области устанавливает все обстоятельства произошедшего, лиц, причастных к осуществлению незаконной добычи полезных ископаемых, а также определяется размер вреда, причинённого недрам. По результатам будут приняты соответствующие процессуальные решения.

За пользование недрами без лицензии предусмотрена не только административная ответственность в виде штрафа в размере: для граждан — от трех тысяч до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, для юридических лиц — от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей, но и обязанность возмещения вреда, причиненного недрам вследствие самовольного пользования недрами, сообщает портал правительства Амурской области.

Просмотров всего: 402

#закон #происшествия #строительство

распечатать


В России и мире

Россиян могут начать штрафовать на 15 млн. рублей
Происшествия

В Тындинском районе застрелили медведя
Культура 6

В амурском краеведческом музее засняли НЛО
В России и мире

Изменившим свой пол хотят запретить вступать в браки
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь