Благовещенцев приглашают подработать на переписи населения

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Срок проведения Всероссийской переписи населения перенесён на апрель 2021 года. Такое решение принято из-за пандемии коронавируса, чтобы обеспечить безопасность и сохранить здоровье людей. Первоначально перепись должна была пройти в октябре 2020 года.

Благовещенск продолжает готовиться в переписной кампании. Для её проведения продолжается набор временных работников-контролёров (70 человек) и переписчиков счётных участков (420 человек).

В предстоящей кампании может участвовать любой гражданин России не моложе 18 лет, успешно прошедший специальное обучение. По вопросам трудоустройства можно обращаться в Амурстат по адресу: улица Кузнечная, 23, кабинет 104, телефон для справок 598 680 с 9:00 до 15:00.