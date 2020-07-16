В амурском краеведческом музее засняли НЛО

Фото: www.instagram.com/museum_amur

В Амурском областном краеведческом музее камера видеонаблюдения зафиксировала необъяснимое явление. В одном из залов летали светящиеся объекты. Появившись из ниоткуда, они так же неожиданно исчезли. За происходящим наблюдал охранник помещения.

Комментаторы разделились на два лагеря. Одни считают, что на видео присутствует потусторонние силы, другие считают, что это физическое явление.

«Если не какая-то хитрость и не розыгрыш, то... Странно. И не просто один из залов, а экспозиция к 75-летию Победы... Сразу ассоциации: салют... снаряды... зажигалки по полу мечутся и гаснут, оставляя след..».

«Души умерших тоже так летают в виде шариков, не зря же выбрали именно этот зал».

«Это явление в физике имеет название «плазмоид». Изучением занимался Никола Тесла. Раскаленный газ имеющиий электрический заряд перемещается в пространстве электромагитными волнами. Улавливается видиоаппаратурой при подсветке. А вообще в чудеса тоже надо верить. Иначе жить будет скучно».

Сами сотрудники музея говорят о том, что мнение у них двоякое.

– С одной стороны верим, что существует некая потусторонняя сила. Прямых доказательств нет, из нынешнего персонала никто ничего не видел. Но предыдущие работники музея рассказывали много разных историй. Вот так, по слухам, и передаем их друг другу. Сегодня обратились к нашим подписчикам, и они нам объяснили данное явление с точки зрения физики. Мы почитали и пришли к выводу, что действительно эти летающие объекты можно объяснить и с научной точки зрения, – рассказали работники музея.

В истории музея уже были случаи, связанные с необычными явлениями. В ночное время сотрудники несколько раз видели прозрачный женский силуэт, слышали странные звуки. Пять лет назад камеры видеонаблюдения зафиксировали движение огромного светящегося шара.