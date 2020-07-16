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16июля
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Первые результаты ЕГЭ: в Амурской области уже двое стобалльников

Первые результаты ЕГЭ: в Амурской области уже двое стобалльников
Фото: obr.amurobl.ru

В Приамурье 3 июля ученики выпускных классов сдавали единый государственный экзамен по трём дисциплинам: география, литература и информатика и ИКТ. По последнему предмету сразу двое выпускников из Амурской области — Белогорска и Завитинска — получили высшие баллы, сообщает пресс-служба регионального минобра.

В этом году конец учебного года и подготовка к экзаменам были необычными. Ученики посещали занятия дистанционно, точно так же они и готовились к выпускным экзаменам. Некоторые ребята считают, что это и создало более благоприятные условия для получения высоких баллов.

— Завершение учебного года было непростым, мы учились в дистанционном режиме, но я хочу сказать, что в какой-то степени это даже помогло нам, выпускникам, поскольку было больше времени на дополнительную подготовку, на то, чтобы сконцентрироваться, — рассказывает о своих чувствах выпускник белогорской школы №4 Владимир Хмелев.

Помимо двух стобалльников из Амурской области на ЕГЭ по информатике были те, кто пусть и не набрал максимальные баллы, но оказался к ним очень близко. Это двое выпускников из Благовещенска. Экзамен по литературе с высокими баллами сдали сразу четверо учеников из Благовещенска, Белогорска и Благовещенского района. Отличные познания в географии продемонстрировал только один человек из Благовещенска.

Результаты ЕГЭ по другим дисциплинам ожидаются не раньше 20 июля.

Единый государственный экзамен в этом году выпускники сдают с 29 июня по 25 июля. Резервные дни назначены на август. В общей сложности участие в экзаменах должны принять четыре тысяч выпускников из Амурской области.

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#дети #образование #школа

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