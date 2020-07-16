Пятеро амурчан не могут вернуться домой из Японии

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В Токио оказались заперты полторы сотни человек из разных стран мира. Люди уже несколько недель ждут возможности вернуться на Родину. В числе застрявших оказались и жители Амурской области.

В редакцию Амур.инфо обратился амурчанин, обеспокоенный судьбой соотечественников.

«Уже больше месяца ни одного выходного рейса, люди сидят и не знают, как вернуться домой. Амурских там минимум 4-5 человек,» — сообщил автор письма. К сожалению, связаться с ним не удалось.

Министерство экономического развития и внешних связей Амурской области подтвердило информацию о пребывании амурчан в Стране восходящего солнца.

— По нашей информации, на сегодняшний день на территории Японии находятся около 140 граждан из разных регионов РФ, которые ожидают вывозные рейсы. Из них пятеро — жители Амурской области. Содействие в организации специальных рейсов домой сегодня оказывают полпредство президента РФ в ДФО, Минкомсвязи, а также МИД России. Вопрос возвращения амурчан из Японии находится на контроле министерства экономического развития и внешних связей Амурской области, со всеми из них специалисты ведомства поддерживают связь, — сообщили в министерстве.

По предварительной информации, вернуться домой жители области смогут уже через несколько дней.

— В соответствии с предварительным графиком, рейс Токио—Владивосток запланирован на 20 июля. Окончательное решение относительно выполнения вывозных рейсов, включенных в график, определяется по факту формирования загрузки воздушных судов на основании согласованных списков, поступающих от Минкомсвязи России, — отметили в минэкономразвития.

Ведомство продолжает работу по возвращению жителей области по другим международным направлениям. Практически ежедневно уточняются данные об амурчанах, остающихся заграницей.